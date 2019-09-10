Депутаты поставили под угрозу международные закупки лекарств

Комитет здравоохранения срочно готовит поправки.

?Депутаты поставили под угрозу международные закупки лекарств
Фото: 2day.kh.ua

Новая редакция закона "О публичных закупках", которая была принята во вторник в первом чтении, отменяет возможность закупать лекарства с помощью международных организаций. Однако члены комитета здравоохранения намерены ко второму чтению внести поправки, чтобы эта возможность осталась еще минимум на два года.

Об этом сообщила в фейсбуке член комитета Ольга Стефанишина.

"Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда. Такие правки договорились подать совместно с Михаилом Радуцким между первым и вторым чтением", - написала Стефанишина.

Со временем большинство закупок должно перейти к ГП "Медицинские закупки Украины".

По данным общественной организации "Пациенты Украины", в случае отмены международных закупок украинские пациенты рискуют остаться без таких важных лекарств и изделий, как Космеген, Онкоспар, Эрвиназа (детская онкология), радиофармацевтические препараты с коротким сроком годности, используемые в кардиохирургии катетеры Сван-Ганса и стенты.

Кроме того, международные закупки впервые за последние годы обеспечили доступность всех необходимых вакцин по национальному календарю.

"Без возможности закупки через международные организации эти жизненно необходимые препараты будут для нас потеряны навсегда, ведь национальный закупщик ГП «Медицинские закупки» не имеет юридических возможностей использовать при закупке такие механизмы, которыми обладают международные организации", - говорится в заявлении "Пациентов Украины".

Напомним, в октябре 2018 года было создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины" для организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения (медицинских товаров), услуг и закупок по рамочным соглашениям медицинских товаров и услуг в интересах заказчиков в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".

Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия.

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