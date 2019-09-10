Зеленский готовится распустить ЦИК, - СМИ

Представление президента якобы уже подано для регистрации в Раде.

Зеленский готовится распустить ЦИК, - СМИ
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Президент Владимир Зеленский намерен распустить Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в офисе президента.

"По данным источников в Офисе президента, Центральная избирательная комиссия будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОП уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду", - сказано в сообщении.

Представление президента уже передали в аппарат Рады для регистрации. Формальным поводом для роспуска якобы стала ситуация в 198 избирательной округе (Черкасская область), где суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов. По данным комиссии, победу в округе одержал самовыдвиженец Сергей Рудык, но проигравшая кандидатка от "Слуги народа" Наталья Дяченко обжаловала результаты выборов.

Ожидалось, что Зеленский подаст представление после проведения аудита ЦИК Счетной палатой.

В соответствии со статьей 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Рада должна принять решение не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

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