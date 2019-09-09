США могут ввести санкции против Турции из-за покупки роSSийских С-400

В Минфине США изучают этот вопрос.

США могут ввести санкции против Турции из-за покупки роSSийских С-400
РЗК С-400 Триумф
Фото: svpressa.ru

Администрация президента США рассматривает вопрос о введении санкций в связи с покупкой Турцией роSSийских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По его словам, вопрос о введении санкций против Турции изучается.

"Мы изучаем это, я не буду давать комментариев ни по каким конкретным решениям, но мы это изучаем", - сказал Мнучин.

Напомним, в июле РоSSия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Контракт между странами на поставку ЗРК С-400 был подписан в конце 2017 года. Позднее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что речь идет о четырех дивизионах С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

В начале июня 2019 года постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что Турция должна сделать выбор между роSSийскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35. В США опасаются, что одновременное использование роSSийского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35.

Однако, в ходе встречи на саммите G-20 в конце того же месяца президент Дональд Трамп пообещал не наказывать Анкару за покупку С-400 у РоSSии.

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