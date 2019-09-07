Родственники политзаключенных собираются у офиса омбудсмена

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сїезжаются родственники удерживаемых в РоSSии граждан Украины. Об этом сообщает "Крым.реалии".

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Громадське" сообщает также о присутствии родственников Павла Гриба и Александра Кольченко.