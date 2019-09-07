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2019-09-07
Родственники политзаключенных собираются у офиса омбудсмена
Прибыли родные Сенцова, Кольченко, Гриба и др.
К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сїезжаются родственники удерживаемых в РоSSии граждан Украины. Об этом сообщает "Крым.реалии".
На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича."Громадське" сообщает также о присутствии родственников Павла Гриба и Александра Кольченко.
Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов сообщил, что процесс пообмену пленными между Украиной и Россией пошел. По его словам, моряков повезли в аэропорт, чтобы передать Украине.
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