В родном городе Зеленского работу могут потерять 50 тысяч человек, - Беленький

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс Украины относительно увеличения стоимости добычи руды и ее переработки станут крайне болезненным ударом для экономики Украины. Предприятия не выдержат такой нагрузки, потому что не смогут платить дополнительные миллиарды гривен. В связи с этим ожидается закрытие горнодобывающих предприятий в Кривом Роге, заявил в комментарии председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, сообщает "24 канал".

По словам Беленького, количество потерянных рабочих мест в Кривом Роге может составить около 50 тысяч человек.

"Как мы знаем, у нас в горно-обогатительные комбинаты дают работу еще очень большому количеству людей, работающих в смежных отраслях, выполняют сервисные функции, подрядные функции на этих предприятиях. Поэтому мы оцениваем, что в Кривом Роге, который, как известно, является родным городом президента Украины Владимира Зеленского, работу могут потерять около 50 000 человек ", - заявил Беленький.

По словам Беленького, в результате реализации изменений предлагаемых законопроектом 1210 нагрузка на горнодобывающие предприятия составит дополнительные 13 млрд гривен в год.

"Что это значит? Все международные рейтинговые агентства, аналитические, инвестиционные агентства говорят, что мы входим в период мирового кризиса на сырьевых рынках. Не позднее, чем в 2020 году, это будет и очень таки ощутимый этап. Мы это уже проходили много раз, цены на железорудное сырье пойдут вниз. Они уже пошли вниз. Еще месяц назад мы имели цены, которые доходили до 118 долларов за тонну, сейчас это уже 80. Чтобы вы понимали, уже при 70 долларах за тонну мы теряем рынок Китая", - сообщил Беленький.

Кроме того, глава федерации заявил, что надеется, что власть не допустит принятия данного закона.