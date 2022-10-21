Ще одна країна долучилась до позову України проти Росії в Міжнародному суді

Хорватія приєдналася до позову України проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН . Про це йдеться у повідомленні МЗС країни.

«Республіка Хорватія підтверджує свою тверду відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах і повазі до міжнародного права, особливо обов’язку держав не вдаватися до погроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, а також Конвенції про геноцид», — наголосили в хорватському МЗС.

Нагадаємо, що 27 лютого Україна подала позов проти Російської Федерації щодо тлумачення, застосування або виконання Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид).

Виправдовуючи вторгнення, РФ заявляла про нібито здійснюваний українцями геноцид на територіях Донецької та Луганської областей.

Україна просить Міжнародний суд визнати, що вона не чинила актів геноциду, і підтвердити, що дії Росії засновані на хибних твердженнях, а також зобов'язати Москву виплатити повну компенсацію за збитки від воєнних дій.