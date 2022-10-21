Ще одна країна долучилась до позову України проти Росії в Міжнародному суді

Про свою участь оголосила Хорватія.

Ще одна країна долучилась до позову України проти Росії в Міжнародному суді
© icj-cij.org

Хорватія приєдналася до позову України проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН. Про це йдеться у повідомленні МЗС країни.

«Республіка Хорватія підтверджує свою тверду відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах і повазі до міжнародного права, особливо обов’язку держав не вдаватися до погроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, а також Конвенції про геноцид», — наголосили в хорватському МЗС.

Нагадаємо, що 27 лютого Україна подала позов проти Російської Федерації щодо тлумачення, застосування або виконання Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид).

Виправдовуючи вторгнення, РФ заявляла про нібито здійснюваний українцями геноцид на територіях Донецької та Луганської областей.

Україна просить Міжнародний суд визнати, що вона не чинила актів геноциду, і підтвердити, що дії Росії засновані на хибних твердженнях, а також зобов'язати Москву виплатити повну компенсацію за збитки від воєнних дій.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Іранці вийшли протестувати проти допомоги своєї країни росії: "Все, щоб підтримати українців"Іранці вийшли протестувати проти допомоги своєї країни росії: "Все, щоб підтримати українців"
"Масштаби катастрофи вийдуть далеко за межі України": окупанти з квітня готують жахливу провокацію"Масштаби катастрофи вийдуть далеко за межі України": окупанти з квітня готують жахливу провокацію
WP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформWP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформ
Україна звертається до ЄС та ООН із закликом направити спостерігачів на Каховську ГЕС – ШмигальУкраїна звертається до ЄС та ООН із закликом направити спостерігачів на Каховську ГЕС – Шмигаль
Atlantic Council: Ядерний удар Росії по Україні викличе також політичну і економічну відповідь, названі варіантиAtlantic Council: Ядерний удар Росії по Україні викличе також політичну і економічну відповідь, названі варіанти
Постачання "шахідів" Росії: СБУ офіційно "взялася" за ІранПостачання "шахідів" Росії: СБУ офіційно "взялася" за Іран
В ОП підтвердили інформацію про позбавлення Коломойського громадянства України – ЮрчишинВ ОП підтвердили інформацію про позбавлення Коломойського громадянства України – Юрчишин
"Вийшло все навпаки": екс-розвідник пояснив хитромудрий план Китаю та роль у ньому України"Вийшло все навпаки": екс-розвідник пояснив хитромудрий план Китаю та роль у ньому України
Путін може готуватися до втечі, країна вже відома: "Єдина, яка не видасть його американцям"Путін може готуватися до втечі, країна вже відома: "Єдина, яка не видасть його американцям"
Кулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕСКулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости