Во время спецоперации по задержанию Цемаха в Снежном погиб разведчик Александр Колодяжный

Боевика, которого отдают РоSSии, достали ценой минимум одной жизни.

Во время спецоперации по задержанию Цемаха в Снежном погиб разведчик Александр Колодяжный
Фото: censor.net.ua

Во время спецоперации по задержанию боевика "ДНР" Владимира Цемаха в Снежном в июне 2019 года погиб разведчик Александр Колодяжный.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка "Цензора" Виолетта Киртока, которая ранее в этом году делала материал о Колодяжном.

"Только что я узнала, кто погиб при взятии Цемаха, которого вчера отпустили. Это человек, чей голос бережет мой телефон, чьи фотографии я делала, кого я видела радостным и взволнованным. Это Александр Колодяжный, Кол. Народный герой Украины. Как я надеялась, что он выживет, несмотря на тяжелые ранения, полученные во время важной военной операции", - сообщила она.

Ранее о том, что в ходе спецоперации погиб украинский военный, сообщила журналистка "Настоящего времени" Ирина Ромалийская. "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили!) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемаха как минимум ценой одной жизни", - написала журналистка в фейсбуке.

Пресс-секретарь СБУ Елену Гитлянская в комментарии BBC сказала, что ни один сотрудник спецслужбы не погиб.

Напомним, 5 сентября Апелляционный суд Киева освободил Цемаха из-под стражи под личное обязательство. Освобождение боевика, по неофициальным данным, было ключевым условием РоSSии для обмена удерживаемыми лицами, в рамках которого Украина должна вернуть большое количество политзаключенных.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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