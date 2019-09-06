МВФ снял возрастные ограничения для должности директора из-за возраста главной кандидатки

Кристалине Георгиевой 66 лет, ранее директором фонда не мог быть человек, старше 65.

МВФ снял возрастные ограничения для должности директора из-за возраста главной кандидатки
Фото: Inform-ua.info

Совет управляющих Международного валютного фонда проголосовал за снятие возрастных ограничений для должности директора фонда. Об этом сообщается в пресс-центре МВФ.

«С 1951 года на законодательном уровне в МВФ запрещалось назначения кандидатов на должность директора-распорядителя, которым было более 65 лет, а также запрещалось исполнять обязанности директора-распорядителя фонда после его или ее 70-го дня рождения», - сказано в сообщении фонда.

Благодаря этому нововведению 66-летняя Кристалина Георгиева, претендующая на эту должность, сможет ее получить без нарушений и противоречий.

Напомним, как сообщал премьер-министр Алексей Гончарук, визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября.

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