МВФ снял возрастные ограничения для должности директора из-за возраста главной кандидатки
Кристалине Георгиевой 66 лет, ранее директором фонда не мог быть человек, старше 65.
Совет управляющих Международного валютного фонда проголосовал за снятие возрастных ограничений для должности директора фонда. Об этом сообщается в пресс-центре МВФ.
«С 1951 года на законодательном уровне в МВФ запрещалось назначения кандидатов на должность директора-распорядителя, которым было более 65 лет, а также запрещалось исполнять обязанности директора-распорядителя фонда после его или ее 70-го дня рождения», - сказано в сообщении фонда.
Благодаря этому нововведению 66-летняя Кристалина Георгиева, претендующая на эту должность, сможет ее получить без нарушений и противоречий.
Напомним, как сообщал премьер-министр Алексей Гончарук, визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября.
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Политика
06.09.2019 10:58