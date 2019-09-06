Сенаторы США заверили Зеленского в поддержке Украины

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в фейсбуке.

"Во время встречи с президентом Зеленским сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США надежно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба президента

Как сообщалось ранее, сенаторы Джонсон и Мерфи прибыли в Киев сегодня, 5 сентября. Они уже встретились с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, а также с секретарем Совета национальной безопасности Александром Данилюком.

Джонсон и Мерфи придерживаются проукраинских взглядов. Недавно из-за этого им отказали во въезде в РоSSию.

Джонсон является сопредседателем украинской группы поддержки в Конгрессе США . Накануне он заявил, что считает президента РФ единственным человеком, который может за один день прекратить военный конфликт на востоке Украины и призвал его "отозвать псов войны" с Донбасса. Джонсон также инициировал и поддерживал ряд законодательных актов по привлечению РоSSии к ответственности за агрессию в Украине и преследование диссидентов. Сенатор является соавтором резолюции Сената с призывом к более активному реагированию на агрессию РоSSии в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также - к санкциям по "Северному потоку-2".