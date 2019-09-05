Фюрер РФ назвал освобождение Карпюка и Клыха сложным вопросом
Их обвинили в военных действиях против РоSSии в Чечне.
Президент РоSSии Владимир Путин назвал освобождение политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха сложным вопросом.
Об этом он сказал во время встречи с депутатом Верховной Рады, своим кумом Виктором Медведчуком во Владивостоке.
Медведчук сказал, что на прошлой неделе благодаря личному разрешению Путина ему с нардепом Вадимом Рабиновичем удалось посетить в московском изоляторе "Лефортово" Карпюка и Клыха.
"По двум этим фигурантам, о которых Вы сказали, знаете, у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал в ответ Путин (цитата по сайту Кремля).
Напомним, в 2016 году Верховный суд Чечни вынес приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку по обвинению в участии в Чеченской войне против РоSSии. Клых получил 20 лет строгого режима, Николай Карпюк - 22,5 года.
Карпюк был арестован в марте 2014 года, Клых - в августе 2014-го.
Следком РФ заявил, что Карпюк вместе с ныне покойным Александром Музычко руководил "бандой "Викинг", якобы совершавшей преступления в Чечне в 90-х годах. В СК РоSSии говорят, что членами "Викинга" также были бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Клых и другие украинцы.
На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев. Он также заявил, что в Чечне воевал бывший украинский премьер Арсений Яценюк.
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Политика
05.09.2019 14:02