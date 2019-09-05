Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)

На освобождении фигуранта дела о кружении малайзийского "Боинга" настаивает РоSSия.

Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Фото: Радио Свобода/ video grab

В четверг, 5 сентября, в 11:00 Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию защиты Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом пишет "Цензор.нет".

Ранее на этой неделе суд продлил арест Цемаха, срок ареста адвокат Роман Гонтарев не называл.

Обновление 12.00. Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Об этом из зала суда сообщила журналистка Алена Лунькова.

"Смену меры пресечения Цемаху удовлетворить. Освободить Цемаха в зале заседания", - написала журналистка.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности РоSSии к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать РоSSии этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

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