Суд признал законным арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева

Городской суд Бишкека призна законным арест бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает местное издание 24.kg.

Адвокаты бывшего президента просили признать действия следователей незаконными, но судейская коллегия оставила первое решение суда в силе. Экс-президент останется под стражей до 26 октября.

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа после штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Во время штурма несколько человек получили ранения, погиб один сотрудник спецназа.

Изначально экс-президента вызывали на допрос по делу о коррупционных правонарушениях, 13 августа после событий в Кой-Таше ему выдвинули также подозрения в организации массовых беспорядков и убийстве.