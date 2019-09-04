Погранкомитет Беларуси объяснил слова Лукашенко о "наглухо закрытой" границе с Украиной

"Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов".

Пункты пропуска на границе Украины и Беларуси функционируют в повседневном режиме, белорусские пограничники принимают меры по обеспечению необходимого уровня безопасности на этом направлении.

Об этом заявил заявил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, сообщают белорусские и роSSийские СМИ .

"Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - подчеркнул представитель погранведомства.

Он заверил, что обстановка на границе "полностью контролируется, обеспечиваются все параметры безопасности как на участке "зеленой границы", так и непосредственно в пунктах пропуска".

"Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", - сказал Бычковский.

"Южному направлению (границе с Украиной, - ред.) уделяется серьезное внимание в плане обеспечения национальной безопасности", - добавил он.

Напомним, ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "наглухо закрыла границу с Украиной" из-за потока оружия.

В конце сентября 2018 года со стороны Беларуси уже были похожие действия. Тогда Лукашенко тоже заявлял об усиленном потоке переправки оружия.