Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан оружием

В решении не поясняется, какую угрозу интересам государства может нести информация о таких награждениях.

Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан оружием
Фото: argumentua.com

Верховный суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции, которые признали "информацией с ограниченным доступом" данные о том, кто и за какие заслуги получает наградное огнестрельное оружие от министра обороны.

Об этом говорится в копии решения Верховного суда, текст которого есть в распоряжении "Українських Новин".

"Судами предыдущих инстанций была должным образом исследована суть такой информации, а также доказательства того, что разглашение запрашиваемых сведений противоречит заданиям охраны ответчикам интересов государства. Потому коллегия судей считает, что ответчиком правомерно отказано истцу в предоставлении в полном объеме информации на основании отнесения ее к персональным данным", - говорится в тексте постановления.

В решении не поясняется, какую угрозу интересам государства может нести информация о награждениях политиков, бизнесменов и других гражданских лиц, не состоящих на военной службе и не имеющих отношения к выполнению оперативных задач.

"Суд кассационной инстанции не имеет права устанавливать либо считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении суда или отклонены им, решать вопросы о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими, собирать или принимать к рассмотрению новые доказательства либо дополнительно проверять доказательства", - уточняется в решении.

Напомним, в ноябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками МВД наградного оружия гражданским лицам.

В Минобороны заявили, что будут награждать огнестрельным оружием только военнослужащих, а также граждан, ушедшим с военной службы в отставку или запас с правом ношения формы, и не более одного раза.

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