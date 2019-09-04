МИД Болгарии попросил РоSSию не называть приход советской армии в 1944 году "освобождением"

"Это освобождение принесло репрессии, удушение гражданского самосознания и задержку экономического развития".

МИД Болгарии попросил РоSSию не называть приход советской армии в 1944 году
Фото: bgflags.com

Министерство иностранных дел Болгарии обратилось к роSSийскому посольству в Софии с официальным заявлением, в котором попросило не употреблять "сомнительный исторический термин (освобождение)" в контексте прихода советских войск в 1944 году.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

Поводом для обращения стала выставка РоSSийского культурно-информационного центра "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая должна открыться в Софии 9 сентября.

"Не отрицая вклада СССР в победу наз нацизмом в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что на щитах Советской Армии народы Центральной и Восточной Европы получили репрессии, удушение гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах", - говорится в заявлении.

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией", - напоминает МИД.

София также призвала РФ оставить трактовку событий 75-летней давности историкам.

"С точки зрения международного права факты очевидны: переворот 9 сентября был прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего ввода советских войск на территорию, нейтральную к СССР. Советский Союз объявил войну Болгарии, когда к власти только пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией и подтвердившее позицию нейтралитета Болгарии против РоSSии. За этим следует временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществляемая исключительно посредством советского военного присутствия", - пояснили в МИДе.

Затем, добавили в ведомстве, Болгария попала в зону влияния СССР, что привело "к 45 годам правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии".

Посольство РоSSии в Болгарии, в свою очередь, заявило, что "обескуражено" таким заявлением и подчеркнуло, что выставка подготовлена при содействии РоSSийского исторического общества и направлена "исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из роSSийских фондохранилищ".

"Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в комментарии роSSийского посольства в фейсбуке.

Напомним, 8 и 9 сентября 1944 года советские войска провели так называемую Болгарскую военную операцию, результатом которой стал захват страны и установление в ней советской власти.

В РоSSии до сих пор Вторую мировую Войну называют сталинским пропагандистским термином "отечественная" и отмечают, что он касается только войны между СССР и Германией 1941-1945 годов. В то же время, более исторически корректный термин, который охватывает период войны - с момента нападения Германии на Польшу с 1 сентября 1939 года, поскольку германско-польская война и последовавший за ней раздел Польши между Германией и СССР непосредственно затронул западноукраинские земли.

Украина отказалась от термина "Великая Отечественная война". Согласно решению Верховной Рады, закон об увековечивании памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах утратил силу и вместо него был принят закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
Арахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенностиАрахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенности
Рада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органыРада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы
Блок рекламы


Похожие новости
Американские сенаторы, которых недавно не пустили в РоSSию, посетят УкраинуАмериканские сенаторы, которых недавно не пустили в РоSSию, посетят Украину
Министр культуры Эстонии отказался ехать на форум в РоSSиюМинистр культуры Эстонии отказался ехать на форум в РоSSию
Эрдоган рассказал Зеленскому о результатах визита в РоSSиюЭрдоган рассказал Зеленскому о результатах визита в РоSSию
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента ВеликобританииДжонсон попросил королеву приостановить работу парламента Великобритании
Приглашение РФ на встречу G7 в следующем году дает ей шанс изменить деструктив в своем поведении, - ЗеркальПриглашение РФ на встречу G7 в следующем году дает ей шанс изменить деструктив в своем поведении, - Зеркаль
СБУ прорекламировала свой телеграм-канал красноармейцем с советской агиткиСБУ прорекламировала свой телеграм-канал красноармейцем с советской агитки
Осужденный боевик Седиков попросил Зеленского о помилованииОсужденный боевик Седиков попросил Зеленского о помиловании
СБУ открыла дело о смене владельца "112 Украина" в 2018 годуСБУ открыла дело о смене владельца "112 Украина" в 2018 году
Два члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела ВовкаДва члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела Вовка
Болтон обвинил РоSSию в краже технологий гиперзвукового оружияБолтон обвинил РоSSию в краже технологий гиперзвукового оружия
Последние новости
Подгружаем последние новости