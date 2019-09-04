Вице-президент Еврокомиссии похвалил украинского министра Оржеля
Шефчович поговорил с новоназначенным министром энергетики по телефону.
Алексей Оржель
Фото: brdo.com.ua
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел телефонный разговор с новоназначенным министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем.
Европейский чиновник назвал проведенную беседу "продуктивной". Шефчович похвалил Алексея Оржеля за богатый опыт в сфере энергетики.
"Приятно иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергетических преобразований. Особенно учитывая будущие задачи, в частности, анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", - написал Марош Шефчович в твиттере.
Как сообщалось, РоSSия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС.
Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Вариант прекращения роSSийским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.