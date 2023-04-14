Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою" державою. У Москві його за це похвалили

Реакції української сторони на черговий випад угорського політика поки що немає.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна, куди його, до речі, офіційно запросили, - "фінансового неіснуюча країна". На його думку, без допомоги партнерів з Заходу війна, яку проти нас веде Росія, вже б завершилася. Про це повідомляє 24.hu.

Орбан назвав Україну
© Офіційний сайт Кремля

Йому також не подобається, що громадська думка в Європі не може змусити тамтешніх лідерів припинити свою санкційну політику щодо РФ. Та Орбан вважає, що "цей час настане".

Також, за його словами, з України нібито надходить ще більше поганих новин щодо становища угорської громади.

"Україна у фінансовому сенсі неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться, – сказав Віктор Орбан, заявляючи, що ЄС виділяє гроші на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я, але не дає їх у свої бюджети. - Так не може тривати безкінечно".

На слова Орбана вже відреагували у Росії.

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – прокоментував заяву угорського прем'єра заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"
Немає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – ЖарінНемає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – Жарін
Блок рекламы


Похожие новости
«Угорщина має бути вдячна за мирне небо»: У МЗС відповіли на заяви Орбана про «неіснуючу» Україну«Угорщина має бути вдячна за мирне небо»: У МЗС відповіли на заяви Орбана про «неіснуючу» Україну
Якщо підтвердиться, що відео зі стратою полоненого справжнє, це поставить росіян поряд із Ісламською державою – ПавелЯкщо підтвердиться, що відео зі стратою полоненого справжнє, це поставить росіян поряд із Ісламською державою – Павел
У Міноборони закликали не поширювати відео страти українського військового та не робити припущень щодо його особиУ Міноборони закликали не поширювати відео страти українського військового та не робити припущень щодо його особи
Данілов: Путін помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на УкраїнуДанілов: Путін помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну
У Польщі прокоментували вислови Мєдвєдєва про "непотрібну Україну"У Польщі прокоментували вислови Мєдвєдєва про "непотрібну Україну"
Окупанти на Луганщині викрадають місцевих жителів, які підтримують Україну – ГенштабОкупанти на Луганщині викрадають місцевих жителів, які підтримують Україну – Генштаб
Зеленський пояснив, чому НАТО має запросити до себе Україну вже у 2023 роціЗеленський пояснив, чому НАТО має запросити до себе Україну вже у 2023 році
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
Український виробник БПЛА, чий дрон зможе приземлитися в Москві 9 травня, отримає понад 20 млн грн: конкурсУкраїнський виробник БПЛА, чий дрон зможе приземлитися в Москві 9 травня, отримає понад 20 млн грн: конкурс
Шкодую, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї — Білл КлінтонШкодую, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї — Білл Клінтон
Последние новости
Подгружаем последние новости