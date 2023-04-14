Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою" державою. У Москві його за це похвалили

Реакції української сторони на черговий випад угорського політика поки що немає.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна, куди його, до речі, офіційно запросили, - "фінансового неіснуюча країна". На його думку, без допомоги партнерів з Заходу війна, яку проти нас веде Росія, вже б завершилася. Про це повідомляє 24.hu.

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Йому також не подобається, що громадська думка в Європі не може змусити тамтешніх лідерів припинити свою санкційну політику щодо РФ . Та Орбан вважає, що "цей час настане".

Також, за його словами, з України нібито надходить ще більше поганих новин щодо становища угорської громади.

"Україна у фінансовому сенсі неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться, – сказав Віктор Орбан, заявляючи, що ЄС виділяє гроші на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я, але не дає їх у свої бюджети. - Так не може тривати безкінечно".

На слова Орбана вже відреагували у Росії.