Українці в якості "живого" щита: пропагандисти рф похвалилися роботою переправи в Херсоні, відео

Після роботи Збройних сил України проїзд Антонівським мостом закрили.

Російські війська організували переправу через річку Дніпро у тимчасово окупованому Херсоні. Судячи з пропагандистського відео , окупанти навели переправу поряд із пошкодженим Антонівським мостом.

Після роботи Збройних сил України проїзд Антонівським мостом закрили. Також у Херсоні виведено з ладу залізничний міст через Дніпро.

При цьому військові Росії намагаються відновити автомобільний Антонівський міст через Дніпро. Вони працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів, накриваючи плитами пошкоджені ділянки. А поки що зробили переправу.

Росіяни, в свою чергу, влаштували показ і опублікували відео про те, як вони "допомагають" місцевим жителям перебиратися через річку. На понтон біля Антонівського мосту військові злочинці вантажать цивільний транспорт та переправляють на правий берег.

Зверніть увагу, що, судячи з кадрів, військові машини рашистів з написами "Z" перевозять поруч із цивільними авто на українських номерах, щоб прикриватися мирними жителями як живий щит.