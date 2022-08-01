Українці в якості "живого" щита: пропагандисти рф похвалилися роботою переправи в Херсоні, відео

Українці в якості "живого" щита: пропагандисти рф похвалилися роботою переправи в Херсоні, відео

Після роботи Збройних сил України проїзд Антонівським мостом закрили.

Російські війська організували переправу через річку Дніпро у тимчасово окупованому Херсоні. Судячи з пропагандистського відео , окупанти навели переправу поряд із пошкодженим Антонівським мостом.

Після роботи Збройних сил України проїзд Антонівським мостом закрили. Також у Херсоні виведено з ладу залізничний міст через Дніпро.

При цьому військові Росії намагаються відновити автомобільний Антонівський міст через Дніпро. Вони працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів, накриваючи плитами пошкоджені ділянки. А поки що зробили переправу.

Росіяни, в свою чергу, влаштували показ і опублікували відео про те, як вони "допомагають" місцевим жителям перебиратися через річку. На понтон біля Антонівського мосту військові злочинці вантажать цивільний транспорт та переправляють на правий берег.

Зверніть увагу, що, судячи з кадрів, військові машини рашистів з написами "Z" перевозять поруч із цивільними авто на українських номерах, щоб прикриватися мирними жителями як живий щит.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
79% українців вважають, що між Україною та РФ мають бути закриті кордони з візами та митницями – КМІС79% українців вважають, що між Україною та РФ мають бути закриті кордони з візами та митницями – КМІС
Українців попередили про загрозу ракетних ударів з моряУкраїнців попередили про загрозу ракетних ударів з моря
У Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВАУ Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВА
Масовані удари по Миколаєву та Харкові: фото, відео та нові подробиціМасовані удари по Миколаєву та Харкові: фото, відео та нові подробиці
Українці пропонують скасувати депутатам ВР надбавки та збільшити зарплату військовим: Петиція набрала понад 25 тис. голосівУкраїнці пропонують скасувати депутатам ВР надбавки та збільшити зарплату військовим: Петиція набрала понад 25 тис. голосів
Роздовбали залізничний міст біля Херсону: з'явилося відео вдалої роботи ЗСУРоздовбали залізничний міст біля Херсону: з'явилося відео вдалої роботи ЗСУ
"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації
За п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українцівЗа п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українців
Палаючий "Газпром": з'явилася відео пожежі на трубопроводі в росії, що відомоПалаючий "Газпром": з'явилася відео пожежі на трубопроводі в росії, що відомо
Удар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язненняУдар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язнення
Последние новости
Подгружаем последние новости