Загарбник розповів про свої "подвиги" в Україні: "Я жінку вбив, хлопці похвалили"

Загарбник розповів про свої "подвиги" в Україні: "Я жінку вбив, хлопці похвалили"

ГУР продовжує публікувати перехоплення розмов окупантів, що воюють проти України, з їхніми рідними та близькими.

Так, Головне управління розвідки оприлюднило телефонну розмову російського окупанта із сестрою. Той розповідає, що перейшов до артилерії у зв'язку з тим, що його батальйон повністю знищили.

Загарбник каже, що із 300 осіб залишилося всього 15. Також повідомив, що за ніч українські захисники спалили 50 російських танків.

поле бою, російські танки

У розмові окупант вирішив похвалитися сестрі, що особисто вбив жінку, Вояка запідозрив її у тому, що вона розповіла бійцям ЗСУ про їхнє розміщення.

окупанти, російські солдати, російські війська

"Я жінку вбив, хлопці похвалили. Убивав, Наташе, доводилося вбивати. Ось один на колінах благав не вбивати, а я в нього вистрілив", - каже він і скаржиться, що погано спить ночами.


Ирина Юрченко, politeka.net





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