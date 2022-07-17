Загарбник розповів про свої "подвиги" в Україні: "Я жінку вбив, хлопці похвалили"
ГУР продовжує публікувати перехоплення розмов окупантів, що воюють проти України, з їхніми рідними та близькими.
Так, Головне управління розвідки
Загарбник каже, що із 300 осіб залишилося всього 15. Також повідомив, що за ніч українські захисники спалили 50 російських танків.
У розмові окупант вирішив похвалитися сестрі, що особисто вбив жінку, Вояка запідозрив її у тому, що вона розповіла бійцям ЗСУ про їхнє розміщення.
"Я жінку вбив, хлопці похвалили. Убивав, Наташе, доводилося вбивати. Ось один на колінах благав не вбивати, а я в нього вистрілив", - каже він і скаржиться, що погано спить ночами.