Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300

Депутаты также предлагают закрепить в Контституции отказ от мажоритарки.

Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1017, который предполагает сокращение количества депутатов с 450 до 300.

За это проголосовали 258 депутатов.

Это первое из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию.

В статье 76 планируется указать, что конституционный состав Верховной Рады - 300 депутатов, а не 450. Также планируется прописать требование о владении государственным языком для народного депутата Украины и исключить из текста статьи принципы общего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

"Статья 76 Конституции Украины в действующей редакции предусматривает, что конституционный состав Верховной Рады - 450 народных депутатов. Президент предлагает внести изменения в эту часть и закрепить сокращенное количество депутатов, которое должно работать в парламенте. Речь о 300 народных депутатах", - сказал в Раде представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

По его словам, необходимость сокращения Верховной Рады обусловлена в первую очередь общественным мнением. "Если выйти на улицу и спросить граждан Украины, согласны ли они с тем, что в Украине 450 народных депутатов, мы услышим от 90%, а может и 100%, что да, 450 - слишком много", - сказал он.

Также Вениславский отметил, что на момент принятия Конституции в 1996 году население Украины превышало 50 миллионов человек, а сейчас - только 42 миллиона.

Законопроектом предлагается изменить также статью 77, в ней хотят указать, что Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе.

"Это сделано для того, чтобы избежать возможных спекуляций и подстраивания типа избирательной системы под желание определенных политических сил", - сказал Вениславский.

В случае принятия новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва. Парламент, избранный до вступления в силу закона, продолжит исполняться свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, а также начала процесс изменения Конституции в части отмены адвокатской монополии; утверждения права президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы; праве народа вносить законопроекты; введении дополнительных должностей омбудсменов.

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