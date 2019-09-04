Арахамия ожидает возбуждений многих уголовных дел в связи с отменой депутатской неприкосновенности

«Мы будем ожидать через 6 месяцев много таких громких, резонансных дел».

Арахамия ожидает возбуждений многих уголовных дел в связи с отменой депутатской неприкосновенности
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что через полгода правоохранительные органы могут возбудить немало уголовных дел в связи с отменой депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает «Укринформ».

«Я думаю, что появятся новые фамилии тех, в отношении кого будут возбуждать дела НАБУ и ГПУ, потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже давно ждут, все уже давно знают, что творится. Но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ожидать через 6 месяцев много таких громких, резонансных дел», - отметил Арахамия.

Напомним, сегодня, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию Украины были приняты голосами 373 депутатов. Изменения в Конституцию вступят в силу с 2020 года.

Кроме того, сегодня Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1015, который фиксирует законодательное право народа. За это проголосовали 338 народных депутатов.

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