NYT: Война в Украине еще многих удивит, особенно Путина
Байдену, как и всем предыдущим президентам военных времен, придется найти способ сохранить поддержку Украины до самой победы, которая, возможно, даст толчок началу новой глобальной эры, информирует
Вот неожиданный факт: во времена, когда американцы не могут согласиться друг с другом хотя бы в чем-то, существует большая и широкая поддержка передачи щедрой экономической и военной помощи Украине в ее борьбе против усилий Владимира Путина уничтожить страну. Это еще более удивительно, если подумать, что большинство американцев не могли найти Украину на карте всего несколько месяцев назад. Поскольку с этой страной у США никогда не было особо тесных отношений.
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Автор ожидает, что поддержка Украины ослабнет, поскольку война вынуждает глобальные цены на энергоносители и продовольствие расти. Однако он убежден, что большинство американцев потерпят, пока Украина не сможет восстановить свой суверенитет военным способом или заключит приемлемое мирное соглашение с Путиным. Фридмэн объясняет, что его краткосрочный оптимизм основан не на данных опросов, а на истории. В частности, он обращает внимание на новую книгу Майкла Манделбаума «Четыре столетия американской внешней политики: слабое государство, великое государство, супердержава, гипергосударство».
Манделбаум – профессор внешней политики Школы передовых международных исследований Джона Хопкинса. Он утверждает, что хотя подход США к Украине может показаться неожиданным и новым, на самом деле он таковым не является. История американской дипломатии свидетельствует, что политика по отношению к Киеву достаточно знакома и предсказуема. И на столько, что Путину и Си Цзиньпину полезно было бы ознакомиться с книгой Манделбаума.