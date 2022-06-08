NYT: Война в Украине еще многих удивит, особенно Путина

Вот неожиданный факт: во времена, когда американцы не могут согласиться друг с другом хотя бы в чем-то, существует большая и широкая поддержка передачи щедрой экономической и военной помощи Украине в ее борьбе против усилий Владимира Путина уничтожить страну. Это еще более удивительно, если подумать, что большинство американцев не могли найти Украину на карте всего несколько месяцев назад. Поскольку с этой страной у США никогда не было особо тесных отношений.

Об этом на страницах New York Times пишет трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридмэн. Он отмечает, что сохранение этой поддержки на протяжении лета будет еще более важным. Поскольку роSSийская война переходит в фазу «суммо», когда два гиганта борются, пытаясь вытолкать соперника с ринга и никто не желает уступить, но одновременно и сил победить тоже нет.

Автор ожидает, что поддержка Украины ослабнет, поскольку война вынуждает глобальные цены на энергоносители и продовольствие расти. Однако он убежден, что большинство американцев потерпят, пока Украина не сможет восстановить свой суверенитет военным способом или заключит приемлемое мирное соглашение с Путиным. Фридмэн объясняет, что его краткосрочный оптимизм основан не на данных опросов, а на истории. В частности, он обращает внимание на новую книгу Майкла Манделбаума «Четыре столетия американской внешней политики: слабое государство, великое государство, супердержава, гипергосударство».