Экс-главе НАПК Корчак подготовили подозрение

По словам источника, проект подозрения был направлен Рябошапке "намедни".

Экс-главе НАПК Корчак подготовили подозрение
Наталья Корчак
Фото: ЦЕНЗОР.нет

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят генпрокурора Руслана Рябошапку согласовать проект подозрения бывшей главе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

Об этом "Українським Новинам" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Отправили в ГПУ проект подозрения по Корчак", - сказал он, отметив, что проект подозрения "был отправлен намедни".

Корчак инкриминируется ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Речь идет о покупке ею и ее родственниками паркомест и их использование для незадекларированных автомобилей.

На данный момент решения по нему пока не принято.

Напомним, Корчак руководила НАПК два года. В марте 2018 года ее поменяли на Александра Мангула.

Работа Корчак запомнилась несколькими скандалами. Например, в марте 2017 года она поругалась с премьер-министром Владимиром Гройсманом на заседании Кабмина из-за проблем с реестром электронных деклараций, который не справился с нагрузкой. В ноябре 2017 года Корчак стала фигурантом еще одного скандала. В ответ на протокол НАПК на директора НАБУ Артема Сытника его ведомство возбудило дело против самой Корчак, вменив ей покупку паркомест и их использование для незадекларированных автомобилей.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Корчак. 16 августа 2019 года Соломенский суд Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.

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