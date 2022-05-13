В США подготовили законопроект о расследовании роSSийских военных преступлений
Законопроект представили представительницы демократов и республиканцев.
Представительница демократов в Палате представителей США Сара Джейкобс и первая украинка в американском Конгрессе, уроженка Черниговщины, представительница республиканцев Виктория Спартц представили общий законопроект по расследованию роSSийских военных преступлений.
Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.
Этот закон позволит США предоставить Международному уголовному суду ресурсы и финансирование расследований зверств россиян на территории Украины.
"Это значит, что мир уже не просто пугает Гаагой, а готовит россиянам трибунал за военные преступления на территории Украины", - подчеркнул Арахамия.
Напомним, в Сенате США зарегистрировали резолюцию, признающую РоSSию государством-спонсором терроризма. Соавторы документа – сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм, пишет Голос Америки.