В США подготовили законопроект о расследовании роSSийских военных преступлений

Законопроект представили представительницы демократов и республиканцев.

В США подготовили законопроект о расследовании роSSийских военных преступлений
Фото: Телеграм Давида Арахамії

Представительница демократов в Палате представителей США Сара Джейкобс и первая украинка в американском Конгрессе, уроженка Черниговщины, представительница республиканцев Виктория Спартц представили общий законопроект по расследованию роSSийских военных преступлений.

Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

Этот закон позволит США предоставить Международному уголовному суду ресурсы и финансирование расследований зверств россиян на территории Украины.

"Это значит, что мир уже не просто пугает Гаагой, а готовит россиянам трибунал за военные преступления на территории Украины", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, в Сенате США зарегистрировали резолюцию, признающую РоSSию государством-спонсором терроризма. Соавторы документа – сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм, пишет Голос Америки.

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