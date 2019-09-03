Зеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенности

"В украинском обществе отныне не будет «касты неприкосновенных»".

Зеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенности
Фото: Владимир ЗеленскийФБ

Президент Владимир Зеленский выразил свою благодарность депутатам Верховной Рады 9-го созыва, которые проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Об этом глава государства написал у себя на фейсбуке.

«Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмена депутатской неприкосновенности. Спасибо фракции партии «Слуга Народа». Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина получила парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет «касты неприкосновенных».

«Мы строим новую Украину, не переключайтесь!», - добавил президент Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию Украины (законопроект №7203), которые были предложены еще в 2017 году президентом Петром Порошенко, были приняты в голосами 373 депутатов.

"За" проголосовали 252 депутата от "Слуги народа", 24 от "Европейской солидарности, 23 от "Батькивщины", 22 от "За будущее", 19 от "Голоса" и 33 внефракционных. ПророSSийская партия ОПЗЖ не голосовала в полном составе.

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