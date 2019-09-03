Порошенко не пришел на допрос в ГБР из-за работы в Раде

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований на допрос в качестве свидетеля.

Об этом сообщил гендиректор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что вместо Порошенко пришел его адвокат, который объяснил причину неявки работой в парламенте.

"Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР", - написал Труба.

"Напомню, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе. Но есть одно "но". У народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - добавил директор ГБР и заявил, что Бюро направит Порошенко повторную повестку.

Адвокат экс-президента Игорь Головань прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" произошедшее. Он рассказал, что вызов Порошенко планировался на вторник на 14:00.

Отвечая на вопрос о том, придет ли Порошенко во вторник в ГБР, он сказал: "Думаю, что нет". "Мы считаем. Что работа в парламенте является уважительной причиной", - сказал Головань.

Он также не смог ответить, по какому именно делу вызывался экс-президент, отметив лишь, что во всех четырех производствах он вызывался в качестве свидетеля.

"Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов. Мы поставили вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответа мы не получили", - сказал адвокат.

Напомним, ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковичча Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

6 августа стало известно, что Госбюро открыло производство против Порошенко о незаконном пересечении границы во время поездки на Мальдивы. Ранее Порошенко заявил, что ни одной повестки или приглашения в ГБР он не получал, а также, что в отношении него нет открытых уголовных дел.

13 августа в ГБР заявили, что получили разрешение суда на допрос Порошенко с применением полиграфа.

Портнов в феврале 2014 года сбежал в РоSSию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.