Экс-президента Крыма вывели из искусственной комы после инсульта в Турции

Юрий Мешков парализован и не говорит.

Экс-президента Крыма вывели из искусственной комы после инсульта в Турции
Юрий Мешков
Фото: krymr.com

Состояние экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, улучшается. Об этом 3 сентября сообщила пресс-атташе посольства РоSSии в Турции Ирина Касимова, пишет "Крым.Реалии".

Генконсульство РоSSии в Анталье подтвердило госпитализацию Мешкова. По словам пресс-атташе, случай Мешкова "признан страховым", расходы на лечение будут покрыты за счет финансового лимита, который был зафиксирован в страховом полисе.

О транспортировке Мешкова в РоSSию или оккупированный Крым речь пока не идет.

Ранее сегодня дочь Мешкова Марианна написала в Фейсбуке, что отца "разбудили" - вывели из искусственной комы. По ее словам, он моргает, но не говорит и не шевелится.

Напомним, инсульт у Мешкова случился 1 сентября во время отдыха в Турции. По словам его дочери, перед приступом политик ссорился с персоналом отеля, так как его поселили в номер низшего класса.

В 1994 году Мешков был избран президентом Крыма, год спустя Верховная Рада Украины упразднила эту должность. Политик выступал на независимость полуострова от Украины и присоединение к РоSSии.

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