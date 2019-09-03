Данилюк обсудил с Westinghouse вопросы ядерной и энергетической безопасности

Одним из приоритетов является привлечение новых технологий для повышения стойкости энергосистемы Украины.

Данилюк обсудил с Westinghouse вопросы ядерной и энергетической безопасности
Секретарь СНБО Александр Данилюк
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь СНБО Александр Данилюк обсудил с американской компанией Westinghouse Electric вопросы повышения ядерной и энергетической безопасности. Об этом сказано в сообщении СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетической сфере, в частности, с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности", - говорится в нем.

Приоритетными направлениями работы определено дальнейшее сотрудничество с Westinghouse с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также привлечение новых технологий для повышения стойкости энергосистемы Украины.

Напомним, в январе 2019 года Украина получила разрешение Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода. Технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции, владеют исключительно компания Westinghouse и роSSийская "ТВЭЛ". Исходя из этого, завод по производству топлива может быть построен через три года.

Westinghouse Electric занимается конструкцией атомных станций и производством ядерного топлива.

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