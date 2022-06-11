Новостей.COM ⇒
2022-06-11
Украина и G7 работают над документом гарантий безопасности — Зеленский
Переговоры между Киевом и Москвой все еще приостановлены, информирует
© Офис президента
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе со странами Большой семерки уже начала работу над документом гарантий безопасности. Об этом он сказал во время выступления
"Относительно гарантий безопасности для нашей страны, то сейчас мы готовим документ с нашими союзниками по группе G7, чтобы определить, как они могут помочь нашему народу жить без страха", - заявил Зеленский.
Между тем, переговоры между Киевом и Москвой все еще приостановлены.
Виктория Хмилевская, ZN.ua