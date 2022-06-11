Украина и G7 работают над документом гарантий безопасности — Зеленский

Переговоры между Киевом и Москвой все еще приостановлены, информирует ZN.ua.

Украина и G7 работают над документом гарантий безопасности — Зеленский
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе со странами Большой семерки уже начала работу над документом гарантий безопасности. Об этом он сказал во время выступления на саммите по безопасности Shangri La Dialogue.

"Относительно гарантий безопасности для нашей страны, то сейчас мы готовим документ с нашими союзниками по группе G7, чтобы определить, как они могут помочь нашему народу жить без страха", - заявил Зеленский.

Между тем, переговоры между Киевом и Москвой все еще приостановлены.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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