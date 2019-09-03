Московский суд арестовал украинку Пикалову по делу экс-министра Абызова

РоSSийские СМИ пишут, что гражданка Украины "может стать ключевой фигуранткой" уголовного дела.

Московский суд арестовал украинку Пикалову по делу экс-министра Абызова
Михаил Абызов
Фото: Известия/Анна Исакова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая может стать ключевой фигуранткой уголовного дела бывшего роSSийского министра Михаила Абызова. Об этом пишет роSSийская газета "Коммерсант".

Пикаловой предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2012-2013 годах Пикалова была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited. Следователи считают, что этот офшор был подконтролен Абызову и использовался им для мошеннических сделок.

Задержанная частично признала свою вину, сообщив, что "являлась игрушкой в чужих руках".

Сообщается, что Пикалову задержали в Воронежской области РоSSии, куда она приехала с оккупированной территории Луганской области. Адвокаты задержанной считают, что к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы РоSSии и "ЛНР".

Напомним, Абызова арестовали в марте 2019 года. Экс-министр "Открытого правительства" задержан по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Речь идет о хищении четырех миллиардов рублей. Абызов вину не признает.

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