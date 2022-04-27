Более 48 кг золота изъяли у экс-министра из окружения Януковича, слитки передадут в пользу государства, - Офис генпрокурора

Стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн. грн .

У экс-министра из окружения Януковича изъяли более 48 кг золота. Слитки будут переданы в пользу государства.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"Это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высокопоставленных чиновников из окружения экс-президента-беглеца, причастного к завладению государственной резиденцией "Межгорье"... Стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн", - отметили ГПУ.

Золото конфисковали по инициативе Офиса Генерального прокурора по решению Министерства обороны. Конфискат будет направлен на обеспечение обороноспособности Украины.

Напомним, на днях суд арестовал более 200 миллионов гривень необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.