Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1

У комплект також входять запчастини та боєприпаси.

Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у п'ятницю під час візиту до Берліна. Машини мають бути готовими до експлуатації 1 червня, інформує ZN.ua.

"Пожертву, перші поставки якої зараз будуть здійснені, можна охарактеризувати як дуже велику", - підкреслив Поулсен, повідомляє "Польське радіо" з посиланням на данське телебачення TV 2

Міністр оборони Данії у Берліні зустрівся зі своїм колегою Борисом Пісторіусом, а також з датськими інструкторами, які навчають українських солдатів у Німеччині, щоб вони були готові використати Leopard 1.

У Данії танки Leopard 1 були виведені з експлуатації в 2005 році, оскільки їм на зміну прийшли досконаліші моделі Leopard 2. З того часу вони зберігаються в ангарах.

"Танки Leopard 1 мають дуже гарну вогневу і прохідність", - згадував Поульсен.

Крім самих танків, у пожертвування також входять запчастини та боєприпаси.

У четвер у Копенгагені Поульсен подав доповідь про стан збройних сил Данії. Через зростаючі проблеми після вторгнення Росії в Україну данські військові потребують додаткових 38 млрд крон (близько 5,1 млрд євро) у найближчі роки, з яких 27 млрд крон — це «сукупна заборгованість», а 11 млрд крон — нові інвестиції.

Раніше повідомлялося про те, що Данія, яка нещодавно запустила нову програму підтримки України в обсязі 1 млрд євро, надасть Україні військову допомогу на 250 млн доларів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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