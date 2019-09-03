Дубилет анонсировал полноценный запуск электронного документооборота с 1 октября

После оцифровки документооборота Кабмин рассмотрит целесообразность существования отдельных документов.

Дубилет анонсировал полноценный запуск электронного документооборота с 1 октября
Дмитрий Дубилет
Фото: Сергей Нужненко

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что электронный документообмен между государственными органами заработает уже 1 октября, а полная диджитализация документооборота займет 1-2 года. Об этом министр написал на своей странице в Фейсбуке.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить", - написал Дубилет.

"Вчера СМИ распространили новость в том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Здесь, к сожалению, закралась ошибка. Документообмен - это обмен документами между органами. Документооборот - это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота - это задача на ближайшие 1-2 года", - отметил Дубилет.

По словам министра, есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов, и в сентябре изменения их не коснутся.

"Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", - написал Дубилет.

После перевода документов в электронный формат начнется их ревизия на предмет необходимости их существования.

Напомним, вчера премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.

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