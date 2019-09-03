Экс-президент Крыма в тяжелом состоянии госпитализирован в Турции

Экс-президент Крыма Юрий Мешков 1 сентября перенес инсульт и находится в искусственной коме. Об этом сегодня сообщило издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пророSSийского общественного активиста в Крыму Сергея Акимова. Информацию об инсульте опубликовала также и дочь Мешкова Марианна.

"Если чудом выживет, останется инвалидом на всю жизнь", - написала Марианна Мешкова.

"У него был инсульт. Сейчас он находится в Турции. Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по Московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет – посмотрим", – сказал Акимов.

Оккупационные власти Крыма на данный момент не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Напомним, Мешков в начале 1990-х выступал за независимость полуострова от Украины и последующее его присоединение к РоSSии. В 1994 году был избран первым президентом Крыма, в 1995 году Верховная Рада Украины упразднила эту должность.

Мешков эмигрировал в РоSSию, где проживал до аннексии полуострова.