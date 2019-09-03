Наблюдатели ОБСЕ патрулировали позиции ВСУ вместе с оккупантами, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона совместного центра контроля направила в ОБСЕ письмо о недопустимых действиях международных наблюдателей.

Наблюдатели ОБСЕ патрулировали позиции ВСУ вместе с оккупантами, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК передала представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине информационное письмо об инциденте с участием международных наблюдателей: накануне представители СММ ОБСЕ были замечены в совместном патрулировании с боевиками ОРЛО. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Украинская сторона СЦКК отметила, что накануне, 1 сентября, интернет-СМИ опубликовали в социальных сетях фото и видео материалы, где оператор дрона СММ ОБСЕ находился в окружении гражданских лиц и членов незаконных вооруженных формирований ОРЛО. На видео запечатлено, как они комментируют и фиксируют на свои фото- и видеокамеры изображение монитора оператора беспилотника, который в это время находился над участком разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" и его окрестностях, находящихся под контролем Украины.

В соответствии с Кодексом поведения ОБСЕ должностные лица организации должны вести себя в любое время так, чтобы соответствовать статусу международного государственного служащего, воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под сомнение их способность действовать беспристрастно.

"Вместо этого, вышеуказанные факты вмешательства в деятельность СММ ОБСЕ, очевидно с их согласия, дает повод указывать на то, что представителями патруля СММ ОБСЕ был нарушен один из базовых принципов Миссии, а именно беспристрастности", - сказано в сообщении.

В своем обращении украинская сторона СЦКК призвала провести детальный разбор ситуации, сделать соответствующие выводы, и выразила надежду о том, что СММ ОБСЕ в дальнейшем будет неуклонно придерживаться принципов работы.

Напомним, ранее журналист Константин Реуцкий сообщил, что удалось заснять на видео, как наблюдатели СММ ОБСЕ демонстрируют членам незаконных вооруженных формирований видео с дрона, запущенного над позициями украинских войск.

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