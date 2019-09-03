Новостей.COM ⇒
2019-09-03
Антон Геращенко претендует на пост замминистра внутренних дел
Бывший депутат подал декларацию кандидата.
Фото: facebook/Anton Gerashchenko
Бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко может стать заместителем министра внутренних дел.
Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная в реестре НАПК вечером 1 сентября. В ней указано, что Геращенко подал декларацию как кандидата на должность замминистра.
Геращенко был депутатом Верховной Рады VIII созыва, входил во фракцию "Народного фронта". Он не баллотировался на досрочных выборах в июле, но обещал, что уходить из политики не собирается.
Геращенко - многолетний соратник Арсена Авакова, который сохранил должность министра внутренних дел в новом правительстве.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
«« Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации казино и добыче янтаря
03.09.2019 08:04
03.09.2019 08:04
Наблюдатели ОБСЕ патрулировали позиции ВСУ вместе с оккупантами, - украинская сторона СЦКК »»
03.09.2019 08:06
03.09.2019 08:06
←+Ctrl+→