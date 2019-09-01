Прокуратура обжалует оправдание "беркутовца", которого обвиняли в пытках активистов Майдана

Руководитель группы прокуроров считает, что во время рассмотрения дела судья вышла за пределы процессуальной роли.

Прокуратура обжалует оправдание "беркутовца", которого обвиняли в пытках активистов Майдана
Андрей Хандрыкин
Фото: https://telegraf.com.ua

Прокуратура обжалует решение суда относительно оправдания бывшего "беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в пытках активистов во время Революции Достоинства. Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, передает "Громадське".

По словам Смирнова, прокуратура собирается обжаловать решение Днепровского районного суда Киева, которым обвиняемый в пытках активистов на колоннаде стадиона "Динамо" экс-"беркутовец" Хандрыкин был оправдан.

"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь - примет справедливое решение", - заявил прокурор.

Он добавил, что во время рассмотрения дела судья вышла за пределы своей процессуальной роли, когда не предоставила стороне обвинения право реплик во время дебатов.

"У нас были конкретные обоснованные доводы, которые опровергают доводы защитника Хандрикина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и не доказанности вины обвиняемого. Однако почему-то судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц", - пояснил Смирнов.

Напомним, Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана.

Хандрыкин обвинялся по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (пытки по предварительному сговору группой лиц".

Эпизод, который расследовал суд, касается событий возле стадиона имени Лобановского ("Динамо") 20 января 2014 года. Тогда сотрудники "Беркута" сбросили с колонны стадиона и избили двух активистов - Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. Согласно материалам дела, 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро.

Обвиняемого на судебном заседании не было. Сейчас Хандрыкин является сотрудником харьковской полиции.

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