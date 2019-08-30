Должностных лиц "Укрзализныци" задержали за взятку в 200 тыс. грн

За взятку они ввели в эксплуатацию подъездной железнодорожный путь.

Военная прокуратура задержала начальника службы колеи и главного инженера службы колеи филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-центр военной прокуратуры.

Фото: vppdr.gp.gov.

Правоохранители установили, что двое сотрудников УЗ, находясь в Одессе, получили от директора частного общества взятку размером в 200 тысяч гривен. Данные средства предназначались за организацию подписания и выдачу акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути.

Фото: vppdr.gp.gov.

Досудебное расследование продолжается. Военная прокуратура готовит задержанным уведомление о подозрении уголовного нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки)и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Фото: vppdr.gp.gov.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что будут содействовать необходимым следственным действиям в отношении этих должностных лиц, кроме того, их уволят из компании.

Напомним, в июле этого года львовских железнодорожников уличили в краже дизтоплива на суму более одного миллиона гривен.

В состав группы входили машинисты, их помощники, сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, а также гражданин, который покупал топливо. Машинисты создавали подходящие условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты.