Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Руслана Рябошапку

Президент Владимир Зеленский уволил генерального прокурора Юрия Луценко и назначил вместо него Руслана Рябошапку.

Об этом говорится в указах №636/2019 и №638/2019 от 29 августа.

Третьим указом Зеленский уволил Рябошапку с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Перед этим Верховная Рада согласовала назначение Рябошапки голосами 312 депутатов.

Напомним, бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

Юрий Луценко был генеральным прокурором с 12 мая 2016 года, когда ради него парламент принял закон, разрешив назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.