Рада дала согласие на назначение Рябошапки генпрокурором
Депутатам анонсировали реформу Генеральной прокуратуры.
29 августа, предоставила согласие на назначение заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.
За принятие соответствующего проекта постановления №1019 проголосовали 312 депутатов ("Слуга народа" - 243, "Батькивщина" - 23, "За будущее" - 22, внефракционные - 24).
Перед этим 317 депутатов согласовали увольнение генерального прокурора Юрия Луценко (проект постановления №1018).
Выступая в Раде перед голосованием Рябошапка, рассказал о своих будущих приоритетах на должности генпрокурора. Среди них - реформа Генеральной прокуратуры.
"Когда мы еще с кандидатом в президенты Владимиром Александровичем встречались с людьми, кроме войны, мы слышали триединую проблему: коррупция, прокуратура и суды. Суды - это не та тема, которые мы будем обсуждать сегодня, а коррупция и прокуратура - эту проблему мы можем решить. Но только через оновление и только через перезагрузку", - сказал он.
Он сообщил, что планирует сделать Генеральную прокуратуру центральным органом, через которую будет реализовываться государственная политика в сфере борьбы с преступностью.
"Генеральная прокуратура не должна ссориться или конфликтовать с другими правоохранительными органами, устраивать разборки. Генеральная прокуратура должна координировать другие правоохранительные органы, помогать им, направлять, определять приоритеты в борьбе с преступностью и контролировать их выполнение", - сказал Рябошапка.
Еще одним ключевым направлением ГПУ Рябошапка считает выявление украденных активов и возвращение их государству. "А уже после этого посадить преступника в тюрьму", - сказал он.
Рябошапка также пообещал, что не забудет о резонансных делах, но признал также, что не может гарантировать доведение их до суда. "Но могу гарантировать, что эти дела будут одними из приоритетных в работе Генеральной прокуратуры", - сказал он.
Напомним, бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.
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Политика
30.08.2019 06:11