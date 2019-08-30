Рада дала согласие на назначение Рябошапки генпрокурором

Депутатам анонсировали реформу Генеральной прокуратуры.

Рада дала согласие на назначение Рябошапки генпрокурором
Фото: Макс Левин

29 августа, предоставила согласие на назначение заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

За принятие соответствующего проекта постановления №1019 проголосовали 312 депутатов ("Слуга народа" - 243, "Батькивщина" - 23, "За будущее" - 22, внефракционные - 24).

Перед этим 317 депутатов согласовали увольнение генерального прокурора Юрия Луценко (проект постановления №1018).

Выступая в Раде перед голосованием Рябошапка, рассказал о своих будущих приоритетах на должности генпрокурора. Среди них - реформа Генеральной прокуратуры.

"Когда мы еще с кандидатом в президенты Владимиром Александровичем встречались с людьми, кроме войны, мы слышали триединую проблему: коррупция, прокуратура и суды. Суды - это не та тема, которые мы будем обсуждать сегодня, а коррупция и прокуратура - эту проблему мы можем решить. Но только через оновление и только через перезагрузку", - сказал он.

Он сообщил, что планирует сделать Генеральную прокуратуру центральным органом, через которую будет реализовываться государственная политика в сфере борьбы с преступностью.

"Генеральная прокуратура не должна ссориться или конфликтовать с другими правоохранительными органами, устраивать разборки. Генеральная прокуратура должна координировать другие правоохранительные органы, помогать им, направлять, определять приоритеты в борьбе с преступностью и контролировать их выполнение", - сказал Рябошапка.

Еще одним ключевым направлением ГПУ Рябошапка считает выявление украденных активов и возвращение их государству. "А уже после этого посадить преступника в тюрьму", - сказал он.

Рябошапка также пообещал, что не забудет о резонансных делах, но признал также, что не может гарантировать доведение их до суда. "Но могу гарантировать, что эти дела будут одними из приоритетных в работе Генеральной прокуратуры", - сказал он.

Напомним, бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

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