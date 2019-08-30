"Автомайдан" выгнал двух активистов-депутатов за поддержку Кабмина с Аваковым

"Люди фактически покрывают того, против кого мы боремся уже четвертый год".

"Автомайдан" выгнал двух активистов-депутатов за поддержку Кабмина с Аваковым
Фото: Макс Левин

Общественная организация "Всеукраинское объединение Автомайдан" выгнало двух активистов - Егора Чернева и Александра Мариковского - в связи с тем, что они как депутаты от "Слуги народа" поддержали назначение Кабинета министров с Арсеном Аваковым.

Об этом говорится в фейсбуке "Автомайдана".

"Своими голосами они помогли удержаться во власти человеку, который ответственен за провал реформы полиции, десятки нераскрытых преступлений против активистов и журналистов, многочисленные коррупционные скандалы и тому подобное. В связи с этим правлением Автомайдана единогласно приняло решение об исключении Егора Чернева и Александра Мариковського из организации. Не представляем, как членами Автомайдана могут быть люди, которые фактически покрывают того, против кого мы боремся уже четвертый год", - говорится в заявление.

Напомним, что Авакову удалось пережить уже третью смену Кабинета министров и остаться в кресле министра внутренних дел.

Он был назначен главой МВД вскоре после бегства Виктора Януковича, в ноябре 2014 года он остался министром после внеочередных выборов Верховной Рады, а в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
РоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном КрымуРоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Возле роSSийского консульства в Киеве провели акцию в поддержку 24 пленных моряковВозле роSSийского консульства в Киеве провели акцию в поддержку 24 пленных моряков
Разумков не исключает назначения нового Кабмина в день первого заседания РадыРазумков не исключает назначения нового Кабмина в день первого заседания Рады
Клименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в судКлименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в суд
ГБР завело дело на двух полицейских, которые могли знать о подготовке покушения на "Сармата"ГБР завело дело на двух полицейских, которые могли знать о подготовке покушения на "Сармата"
В госбюджет конфискуют 448 тысяч взносов в поддержку Ляшко и ГриценкоВ госбюджет конфискуют 448 тысяч взносов в поддержку Ляшко и Гриценко
Отставка Кличко снята с повестки дня КабминаОтставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
"Нафтогаз" обжаловал постановление Кабмина о снижении цен на газ для населения"Нафтогаз" обжаловал постановление Кабмина о снижении цен на газ для населения
Детективы ГБР задержали двух прокуроров при получении $5 тыс. взяткиДетективы ГБР задержали двух прокуроров при получении $5 тыс. взятки
Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику СмешкоСемерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
USAID проведет двухдневный тренинг для новоизбранных депутатов и их помощников
Последние новости
Подгружаем последние новости