"Автомайдан" выгнал двух активистов-депутатов за поддержку Кабмина с Аваковым

"Люди фактически покрывают того, против кого мы боремся уже четвертый год".

Общественная организация "Всеукраинское объединение Автомайдан" выгнало двух активистов - Егора Чернева и Александра Мариковского - в связи с тем, что они как депутаты от "Слуги народа" поддержали назначение Кабинета министров с Арсеном Аваковым.

Об этом говорится в фейсбуке "Автомайдана".

"Своими голосами они помогли удержаться во власти человеку, который ответственен за провал реформы полиции, десятки нераскрытых преступлений против активистов и журналистов, многочисленные коррупционные скандалы и тому подобное. В связи с этим правлением Автомайдана единогласно приняло решение об исключении Егора Чернева и Александра Мариковського из организации. Не представляем, как членами Автомайдана могут быть люди, которые фактически покрывают того, против кого мы боремся уже четвертый год", - говорится в заявление.

Напомним, что Авакову удалось пережить уже третью смену Кабинета министров и остаться в кресле министра внутренних дел.