Партия Порошенко объявила о переходе в оппозицию

"Мы переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине".

Партия Порошенко объявила о переходе в оппозицию
Фото: Макс Требухов

Партия "Европейская солидарность" будет находиться в оппозиции к действующей власти.

Об этом во время заседания Верховной Рады сказала сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко.

"Я хочу сказать, что политическая сила «Европейская Солидарность» поздравляет победителей этих выборов и объявляет, что мы сегодня переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине. Наша политическая сила всегда будет занимать очень жесткую позицию по защите территориальной целостности, суверенитета Украины, и в том числе в стенах парламента", - сказала Геращенко.

Она сказала, что по всем кадровым решениям "ЕС" будет голосовать против.

Напомним, что предыдущие пять лет "ЕС" под названиями "Блок Петра Порошенко" и "БПП - Солидарность" была партией власти.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Антипрививочники вышли на митинг к офису ЗеленскогоАнтипрививочники вышли на митинг к офису Зеленского
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Блок рекламы


Похожие новости
"Батькивщина" решила не переходить в оппозицию"Батькивщина" решила не переходить в оппозицию
Партия "Голос" вступила против разделения должности мера Киева и главы КГГАПартия "Голос" вступила против разделения должности мера Киева и главы КГГА
Партия "Голос" призвала "Слугу народа" пересмотреть решение о назначении Шуфрича в комитет по свободе словаПартия "Голос" призвала "Слугу народа" пересмотреть решение о назначении Шуфрича в комитет по свободе слова
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у ЗеленскогоПорошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинстваПорошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нетКравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политикеПорошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике
У активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗомУ активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗом
Прокуратура заочно объявила о подозрении итальянскому журналисту, воевавшему на стороне боевиков
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, полиция объявила план "Перехват" (обновлено)Куприя облили фекалиями в Гостомеле, полиция объявила план "Перехват" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости