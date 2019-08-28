Комитет по вопросам свободы слова "урезали" в количестве и назначили его замом главы "Слугу народа"

Комитет урезали, поскольку "Батькивщина" и "Европейская солидарность" отозвали своих кандидатов.

Комитет по вопросам свободы слова "урезали" в количестве и назначили его замом главы "Слугу народа"
Фото: Макс Требухов

Комитет по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича «урезали» в количестве и назначили замом главы комитета «Слугу народа».Такое решение группы вызвало возмущение нардепов «Оппозиционной платформы «За жизнь».

Об этом на заседании подготовительной депутатской группы заявил будущий депутат фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передаёт корреспондент LB.ua.

«Мы предлагаем уменьшить квоту в Комитете по вопросам свободы слова до 5 человек», — сообщил он.

Разумков отметил, что предложение уменьшения квоты в Комитете по вопросам свободы слова заключается в уменьшении количества членов с 7 до 5 депутатов, поскольку «Батькивщина» и «Европейская солидарность» отозвали своих кандидатов из этого комитета.

«1 позиция остаётся за ОПЗЖ, 4 депутата — за «Слуга народа», — сказал он.

В свою очередь, вероятный глава комитета Нестор Шуфрич выразил недовольство относительно уменьшения количества членов его комитета:

«Мне очень жаль, что сегодня, когда произошло нападение на журналиста в Харьковской области, принимается такое решение об уменьшении количества членов комитета... Это недопустимо», — выступал он.

В свою очередь, Артур Герасимов от «Европейской солидарности» призвал вообще отозвать кандидатуру Шуфрича с поста главы комитета в силу протестных настроений журналистского сообщества и заявления партии «Голос».

Разумков в ответ на это назвал позицию Герасимова неконструктивной, ведь ранее «Европейская солидарность» отозвала своего кандидата из данного комитета.

Это спровоцировало эмоциональную реакцию Вадима Рабиновича из ОПЗЖ, который заявил, что «и теперь преступная власть, мешавшая нам пять лет, не даёт нам работать».

Председательствующий Разумков поставил на голосование вопрос об уменьшении количества членов комитета и о назначении первым заместителем Шуфрича — депутата из фракции «Слуга народа» Евгений Брагара, что было поддержано большинством членов группы.

Напомним, сегодня, 28 августа "ЕС" призвала "Голос" и "Батькивщину" выступить против избрания Шуфрича главой комитета свободы слова. Партия Порошенко утверждает, что пророSSийский политик не имеет прав на эту должность.

В свою очередь, Партия "Голос" призвала "Слугу народа" пересмотреть решение о назначении Шуфрича в комитет по свободе слова.

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