Партия "Голос" призвала "Слугу народа" пересмотреть решение о назначении Шуфрича в комитет по свободе слова

"Политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет".

?Партия "Голос" призвала "Слугу народа" пересмотреть решение о назначении Шуфрича в комитет по свободе слова
Нестор Шуфрич
Фото: Макс Требухов

Партия Святослава Вакарчука "Голос" призывает "Слугу народа" пересмотреть решение о назначении главой Комитета по вопросам свободы слова нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Партия «Голос» обращается к президенту Украины и партии «Слуга народа» с требованием не допустить возвращения бывших «регионалов» к власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель партии "Голос" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Шуфрича главой комитета и поднимал этот вопрос на общей группе.

"По нашему мнению, назначать на председателя комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо. Мы настоятельно призываем партию «Слуга народа» пересмотреть свое решение. Политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, на заседании 27 августа подготовительная группа утвердила персональный состав руководства комитетов Рады 9-го созыва. В частности, руководителем комитета свободы слова был утвержден Шуфрич. Окончательный состав комитетов обещают огласить до обеда 28 августа.

Первое заседание новой Рады состоится 29 августа.

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