"ЕС" призвала "Голос" и "Батькивщину" выступить против избрания Шуфрича главой комитета свободы слова

Партия Порошенко считает, что пророSSийский политик не имеет прав на эту должность.

"ЕС" призвала "Голос" и "Батькивщину" выступить против избрания Шуфрича главой комитета свободы слова
Фото: Макс Левин

Партия "Европейская солидарность" призвала коллег по Верховной Раде из "Голоса" и "Батькивщины" выступить против избрания пророSSийского политика Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Партия считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, - близкого соратника Виктора Медведчука - и призывает партии «Голос» и «Батькивщина» пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения. Настоящие взгляды пророSSийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к РоSSии. Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророSSийской силы означает, что партия «Слуга народа» разделяет роSSийские подходы к монополии власти над информационным пространством", - заявили в партии Петра Порошенко.

"Мы удивлены позицией других фракций, в частности народных депутатов от «Голоса», которые молча не возражали против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророSSийских взглядов, ведь эта политическая сила уже доказала на практике как выглядит пророSSийская цензура на примере некоторых СМИ", - говорится в обращении.

Напомним, что руководство комитетов Верховной Рады планируют окончательно согласовать в среду, а утвердить - на первом пленарном заседании в четверг.

"Слуга народа" будет иметь большинство в парламенте, поэтому сможет утвердить комитеты и без "Голоса" с "Батькивщиной".

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