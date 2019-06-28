Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье

"Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем".

?Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье
Фото: Михаил Палинчак

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что Украина при Петре Порошенко содействовала приднестровским сепаратистам.

В интервью Politico она сказала, что бывшие власти во главе с Порошенко сотрудничали с лидером Демпартии Молдовы Владимиром Плахотнюком с целью обеспечения контрабанды и коррупционных схем, которые "способствовали выживанию" сепаратистского руководства Приднестровья.

"Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала Санду.

Она добавила, что еще не общалась ни с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.

Напомним, что весной 2019 года Украина сняла санкции с приднестровского метзавода после просьбы премьера Молдовы Павла Филипа, являющегося соратником Плахотнюка.

При этом украинский лом продолжал поступать на ММЗ и в период санкций, но не напрямую, а через компанию Novastal Prim, открытую в Кишиневе. Офис этой компании находится в том же доме, где располагается территориальная организация Демократической партии Молдовы, возглавляемой Владом Плахотнюком.


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