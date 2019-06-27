Зеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра
В 2014 году Баранецкий служил в органах СБУ в статусе полковника.
Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ Руслана Баранецкого.
Об этом говорится в указах №462 и 463 от 26 июня.
В 2014 году Баранецкий в статусе полковника служил в органах СБУ и был награжден бывшим президентом Петром Порошенко орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности.
После этого он получил звание генерал-майора и работал начальником внутренней безопасности Администрации Государственной пограничной службы.
Напомним, ранее Зеленский уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов СБУ.
22 мая Зеленский назначил своего друга детства и бизнес-партнера Ивана Баканова первым заместителем главі СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Баканов сейчас исполняет обязанности главы СБУ.
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Политика
27.06.2019 10:16