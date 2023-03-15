Тайвань втрачає одного з дипломатичних союзників у Центральній Америці — FT

Республіка Гондурас встановить дипломатичні відносини з Китаєм і розірве з Тайванем, інформує ZN.ua.

Республіка Гондурас розірве дипломатичні відносини з Тайванем, оскільки президент країни Сіомара Кастро відкриває офіційні відносини з Китаєм. Це ще більше ізолює Тайбей, оскільки центральноамериканська країна була одним з останніх партнерів острова в регіоні. Про це пише FT.

Кастро повідомила, що доручила чиновникам відкрити офіційні дипломатичні відносини з Китаєм: це передбачатиме розрив зв'язків країни з Тайванем. За її словами, це рішення є «ознакою рішучості виконати план уряду і розширити кордони».

Пекін намагається зменшити вплив Тайваню на світовій арені, блокуючи його членство в міжнародних організаціях і «переманюючи» союзників обіцянками інвестицій та поглиблення торговельних відносин. Китай не дозволяє країнам, з якими він має дипломатичні зв'язки, підтримувати офіційні відносини з Тайванем, який він вважає своєю територією.

Відносини між Республікою Гондурас і Тайванем сягають корінням 1941 року. Центральноамериканська країна була одним з останніх дипломатичних союзників Тайваню серед невеликої групи переважно острівних країн, за збереження відносин з якими Тайвань боровся за допомогою програм допомоги та інвестицій.

За останні п'ять років Пекін успішно схилив на свій бік низку союзників Тайваню в Центральній Америці і Карибському басейні, включаючи Нікарагуа, Сальвадор, Панаму і Домініканську Республіку.

Тайбей має 13 дипломатичних союзників і може втратити ще одного після виборів наступного місяця в Парагваї, де президент Маріо Абдо Бенітес, який йде у відставку, закликав Тайвань інвестувати один млрд доларів, щоб допомогти протистояти «величезному» тиску, спрямованому на перехід дипломатичного визнання до Пекіна.

У своїй президентській кампанії Сіомара Кастро пообіцяла налагодити зв'язки з Пекіном, що викликало занепокоєння у Вашингтоні з огляду на важливість країни для національної безпеки США. У Гондурасі, чиїм найбільшим торговельним партнером є США, розташована авіабаза, яка має вирішальне значення для військових зусиль Вашингтона у боротьбі з латиноамериканськими наркокартелями.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що висловило «серйозну стурбованість» уряду Гондурасу, зазначивши, що Тайбей був щирим і надійним союзником.

Речник міністерства додав, що Тайбей сприяв національному розвитку Гондурасу, і закликав країну не потрапити в китайську пастку і не прийняти неправильне рішення.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь привітав заяву Гондурасу, назвавши кроки країн щодо встановлення дипломатичних зв'язків з Пекіном «правильним вибором, що відповідає історичним тенденціям».

«Китай готовий розвивати відносини дружби і співробітництва з усіма країнами, включаючи Гондурас, на основі принципу "одного Китаю"», - сказав він.

Китайські інвестори стають все більш активними в Гондурасі протягом останніх кількох років, в тому числі підтримуючи будівництво великої гідроелектростанції в країні. Комерційна діяльність Пекіна відображає ширший зсув у бік розширення економічних і політичних зв'язків «на задньому дворі» Вашингтона.

США тим часом намагаються зміцнити недипломатичні зв'язки з Тайванем, оскільки напруженість зростає на тлі посилення військової активності Пекіна біля острова.

Очікується, що наступного місяця президент Тайваню Цай Інвень зустрінеться зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії. Спочатку зустріч планувалася в Тайбеї, але плани змінилися через побоювання спровокувати жорстку військову відповідь з боку Пекіна. Цай Інвень також зупиниться в Гватемалі і Белізі, двох союзниках Тайваню в регіоні.

«Час заяви має сенс якраз перед тим, як Цай Інвень поїде до США і Гватемали, щоб просувати Тайвань на міжнародній арені. З точки зору Пекіна, це вдалий час для того, щоб підірвати зовнішньополітичні зусилля Цай», - сказав аналітик Антоніо Ян.

Нещодавно Американський інститут на Тайвані, фактичне посольство Вашингтона, оголосив, що шість представників Конгресу відвідають Тайвань 15-16 березня.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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