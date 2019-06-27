?КИУ: особенность нынешней избирательной кампании в Раду - концерты

Не менее 15 украинских исполнителей участвовали в развлекательных агитационных мероприятиях в июне.

Отличительная особенность агитации в ходе избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду - проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов в народные депутаты.

Об этом заявил генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель, передает "Интерфакс-Украина".

"В отличие от предыдущих парламентских выборов, одной из самых распространенных форм агитации на выборах 21 июля стало проведение концертов в поддержку политических сил или отдельных кандидатов в народные депутаты", - сказал Кошель.

По его словам, студия "Квартал 95", деятельность которой ассоциируется с президентом Владимиром Зеленским, анонсировала серию музыкально-юмористических концертов в 19 городах Украины с 29 июня по 16 июля.

Также в регионах проходят концерты группы "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, возглавляющий избирательный список политической партии "Голос" (18 июня такой концерт состоялся во Львове).

По оценке КИУ, не менее 15 украинских исполнителей участвовали в развлекательных агитационных мероприятиях в поддержку определенных политических партий или кандидатов в июне.

Кошель напомнил, что в соответствии с законом, проведение концертов является одной из форм предвыборной агитации. Он уточнил, что наличие во время проведения концерта политической символики партии или кандидата, обсуждения положений их предвыборных программ или же прямые призывы голосовать "за" или "против" должны рассматриваться как деятельность, побуждающая избирателей голосовать за определенного кандидата, а, следовательно, является агитацией.

"Фактически до официальной регистрации субъектов избирательного процесса началась так называемая кампания "Добрых дел", которую организовывали для своих округов будущие кандидаты", - отметил гендиректор КИУ.

Кошель также назвал Топ-5 технологий, которые использовали кандидаты в одномандатных округах. По его словам, наиболее распространенная из них - предоставление подарков учреждениям дошкольного и школьного образования. "Такого всплеска работы с детьми и школьниками, который был в начале июня, мы не помним ни в одной избирательной кампаний", - подчеркнул он.

При этом, отмечает гендиректор КИУ, кандидаты почти не используют такую форму агитации как непосредственные встречи с гражданами.

Напомним, ЦИК уже утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду, которые состоятся 21 июля. Избирательная кампания стартовала в Украине 24 мая.

В марте глава ЦИК Татьяна Слипаченко охарактеризовала избирательную кампанию словом "впервые".