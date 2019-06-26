Сегодня начинается разведение сил в районе Станицы Луганской

В течение недели здесь не было ни одного обстрела.

Сегодня начинается разведение сил в районе Станицы Луганской

Командующий операции Объединенных сил Александр Сырский встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обсуждения вопроса разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В ходе встречи стороны согласовали разведение сил в Станице Луганской состоится в течение трех дней: с 26 по 28 июня.

"Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон", - заявили в ведомстве.

Сырский подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств.

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"Наряду с этим, возникает беспокойство относительно готовности к зеркальным действиям роSSийской стороны. Особенно относительно вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения", - добавили в штабе.

Напомним, в субботу, 8 июня, роSSийская сторона сорвала договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. Боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Для начала разведения вооружения необходимо соблюдение абсолютного режима тишины в течение 5 суток или более.

За прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела по позициям ООС, в результате чего получили ранения 5 украинских бойцов, еще двое были травмированы.


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